Meghan Markle et Harry: les raisons de leur silence face à l’anniversaire du prince George

Meghan Markle et Harry n’ont pas souhaité l’anniversaire du prince George qui fêtait ses 7 ans le mercredi 22 juillet 2020, pour des raisons techniques.

Pour son son septième anniversaire, le prince George a reçu de nombreuses attentions et vœux sauf de la part de Meghan Markle et du prince Harry. Ce silence des Sussex a fait de vives polémiques sur les réseaux sociaux au point de relancer les rumeurs de tensions entre le prince William et son frère cadet. Selon Express, ce silence est pour des raison techniques. Meghan Markle et Harry n’auraient tout simplement aucune plateforme pour publier des messages officiels, comme des vœux d’anniversaire.

En renonçant à leur fonctions royales à travers le Megxit, Meghan Markle et le prince Harry ont en effet dû renoncer à poster sur leur compte Instagram « Sussexroyal », en raison du terme « royal » qu’ils n’ont plus le droit d’utiliser désormais. Gala rappelle qu’il s’agissait de l’une des conditions fixées par Buckingham Palace pour leur accorder le Megxit. Depuis lors, le couple n’a pas encore créé de compte pour leur fondation caritative Archewell.

Meghan Markle à l’origine du silence?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de Meghan Markle et d’Harry ont fait remarquer que les Sussex n’ont pas oublié de souhaiter un bon anniversaire au prince George en 2019. A l’époque ils l’avaient fait sous couvert du compte « Kensingtonroyal ». « Nous te souhaitons une journée très spéciale et beaucoup d’amour ! », avait adressé Meghan Markle et Harry au prince George. Il avait été reproché à Meghan Markle d’avoir publié seule le message et d’avoir sciemment omis d’écrire « prince George ». Cette fois,-ci, l’ancienne actrice de la série « Suits, avocat sur mesure », est accusée d’être à l’origine du silence du couple Sussex.