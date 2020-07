Mali: Sidiki Diabaté pleure la mort du 1er ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, Chef du Gouvernement, est décédé dans l’après-midi du mercredi 08 juillet 2020. Une bien triste nouvelle à laquelle a réagi l’artiste malien, Sidiki Diabaté.

Sidiki Diabaté pleure la mort du 1er ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Dans une publication sur sa page Facebook, il a annoncé que c’est avec le plus grand désarroi et la plus grande tristesse qu’il venait d’apprendre la mort de son oncle, mentor et ami, tonton Amadou Gon Coulibaly. Pour lui, la vie est éphémère et la douleur de cette perte lui est vraiment incommensurable.

« Je tiens à m’adresser particulièrement à Tanti Assetou, a toute la famille Coulibaly, ainsi qu’à toute la nation ivoirienne, d’être fort, car je sais ce qu’engendre cette perte ». Sidiki Diabaté



Sidiki Diabaté est un chanteur-musicien, compositeur, instrumentaliste et producteur malien, né le 9 février 1992 à Bamako, au Mali. Il joue de la kora et d’autres instruments, tels que le piano et la guitare.