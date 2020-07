Lutte contre la Covid-19 : plusieurs Nigérians évacués d’Inde et des Emirats arabe unis

Pas moins de 408 Nigérians bloqués en Inde et aux Emirats Arabes Unis, en raison de la pandémie de COVID-19, sont rentrés au pays, a annoncé, mercredi, la Commission de la diaspora nigériane (NIDCOM).

Fin de calvaire pour les ressortissants nigérians bloqués en Inde et aux Emirats arabe Unis, depuis des mois, en raison de la pandémie du coronavirus. Mercredi, pas moins de 408 d’entre eux sont rentrés au pays. Selon la commission de la diaspora nigériane ( NIDCOM), 162 d’entre eux ont été évacués d’Inde, tandis que 246 ont été évacués des Emirats arabes unis. «246 personnes évacuées arrivent à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, via les Émirats arabes unis, aujourd’hui mercredi 8 juillet 2020. Un grand merci à la mission nigériane à Dubaï et au gouvernement des Émirats arabes unis d’avoir payé pour les billets d’avion et le coût du test #COVID-19 pour 131 personnes», a indiqué le NIDCOM sur son compte Twitter.

Les personnes évacuées ont tous été testées négatives, avant leur embarquement et seront isolées pendant 14 jours, conformément aux mesures sanitaires en vigueur dans le pays. « Le vol Air Peace, transportant 162 personnes évacuées d’Inde, arrive à l’aéroport international Nnamdi Azikiwe d’Abuja vers 19 h 30, aujourd’hui mercredi 8 juillet 2020. 96 personnes débarqueront à Abuja tandis que 66 se rendront à Murtala Mohammed Int’l Aéroport, Lagos. Tous les évacués ont été testés négatifs à la COVID-19 et procéderont maintenant à 14 jours d’auto-isolement, conformément au mandat du NCDC, du ministère fédéral de la Santé et du groupe de travail présidentiel sur COVID-19 », a déclaré le NIDCOM.