Lutte antiterroriste: la Turquie à la rescousse du Niger

En visite officielle au Niger, le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Çavuşoğlu, a réitéré le soutien de son pays aux autorités nigériennes dans la lutte contre le terrorisme.

Depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi, les pays du Sahel sont confrontés à une montée inquiétante du terrorisme qui menace leurs stabilité et sécurité. Préoccupation majeure du Niger, le terrorisme grandissant a été l’un des points-clés sur lesquels le chef de la diplomatie turque Mevlüt Çavuşoğlu et le premier ministre du Niger Brigi Rafini se sont entretenus.

Des échanges des deux hommes politiques, il en ressort que la Turquie s’engage à soutenir le Niger à lutter efficacement contre le terrorisme. Un accord a donc été signé à cet effet. Ankara entend également coopérer avec le Niger dans l’industrie de défense, l’éducation et la santé. « Rencontre sincère et fructueuse avec le Premier ministre Brigi Rafini du Niger. Nous avons transmis les salutations du Président Recep Tayyip Erdoğan. Nous avons évalué les mesures à prendre pour développer notre coopération dans les domaines de l’énergie, l’agriculture et les mines », a déclaré Mevlüt Çavuşoğlu.

Un point positif pour la diplomatie nigérienne

Cette visite de Mevlüt Çavuşoğlu au Niger est une première dans l’histoire de la relation turco-nigérienne. Pour le premier ministre Brigi Rafini du Niger, cette visite est symbolique et va contribuer au développement du pays. C’est un point positif pour la diplomatie nigérienne. Pour sa tournée africaine, Mevlüt Çavuşoğlu s’est également rendu au Togo et en Guinée Equatoriale.