L’Ouganda enregistre le premier décès dû au Coronavirus

Les responsables de la santé de l’Ouganda ont annoncé jeudi, que le pays a enregistré son premier décès dû au coronavirus, rapporte BBC.

Dans un tweet du ministère de la santé, le gouvernement Ougandais a annoncé le premier mort du pays par la Covid-19. Selon les informations du ministère, il s’agirait d’une jeune femme de 34 ans qui était initialement traitée pour une pneumonie à l’hôpital la semaine dernière. Elle est décédée mardi et a été enterrée jeudi. La même source indique qu’elle faisait partie du personnel de soutien d’un centre de santé. Le ministère de la santé a indiqué que 30 personnes qui auraient pu être en contact avec la femme ont été placées en quarantaine et que la recherche des autres personnes qui ont interagi avec elle est toujours en cours.

L’Ouganda a enregistré officiellement 1079 cas de coronavirus. Le pays a entamé un assouplissement progressif des restrictions en mai et a autorisé mercredi les commerçants de l’une des zones les plus encombrées de la capitale, Kampala, à rouvrir leurs magasins. Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé du pays, le Dr Yonas Tegegn Woldermariam, a déclaré lors d’un point de presse que le décès n’indiquait pas que l’Ouganda devrait rétablir le verrouillage total car cela dépendra de divers problèmes, y compris le nombre d’infections et la capacité des établissements de santé à gérer leurs patients.