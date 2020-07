Los Angeles: Meghan Markle nostalgique de son mariage avec son ex Trevor Engelson

La duchesse Meghan Markle est nostalgique de son mariage avec son ex Trevor Engelson pour plusieurs indices non moins négligeables.

Même si la maman d’Archie ne fait plus partie officiellement de la famille royale, elle reste une personnalité publique. C’est pourquoi, sur twitter, ses détracteurs ont fait le lien entre un étrange bijou et son mariage avec Trevor Engelson, son ex-mari. La raison: la duchesse Meghan Markle s’est affichée avec un bracelet au poignet lors du sommet virtuel des Nations unis, Girl Up.

Selon le magazine Gala, le bijou ne serait ni plus ni moins qu’un cadeau de son ancien mari Trevor Engelson, avec qui la duchesse de Sussex a été mariée de 2010 à 2013. Le compte Twitter « Murky_Meg » pense que Meghan Makle est nostalgique de son mariage avec Trevor Engelson. « Les arnaqueurs vont arnaquer », a écrit « Murky_Meg » en légende d’un post retweeté , qui affirme que le bracelet Cartier porté par la duchesse est effectivement un cadeau de mariage de Trevor Engelson.

La même source indique que le bijou, ou du moins une copie, serait même d’ores et déjà en vente sur le site Meghan’s Mirror, qui propose aux fans d’acheter les mêmes looks et accessoires que Meghan Markle.