Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo : l’avis tranché de Marcel Desailly

A l’instar de plusieurs acteurs de football, l’ancien international français, Marcel Desailly, a aussi donné son point de vue sur l’éternel débat, concernant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, bien que la lutte pour être le meilleur de tous les temps continue d’être débattue. Entre le génie argentin et la machine portugaise, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records, et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Invité à désigner le meilleur joueur entre CR7 et la Pulga, lors d’un entretien avec Footballmadein Ghana, Marcel Desailly n’a pas pris de position. Le champion du monde 98 a préféré loué les qualités des deux superstars. « Regardez un peu leurs statistiques. Ils se ressemblent un peu. Je pense que c’est une question de considération, si vous avez un ego fort, vous aimerez Ronaldo parce qu’il montre son corps et qu’il est ouvert. Et si vous êtes plus humble, Messi est probablement celui que vous aimez », a-t-il déclaré.

« La compétence sur le terrain est différente. Messi est magique et Ronaldo est clinique et fait la différence pour n’importe quelle équipe. Je ne dirai jamais lequel j’aime pour moi, les deux sont les meilleurs joueurs de cette génération. Vous ne pouvez pas déchirer cela pour moi, selon votre propre décision. Les statistiques sont proches », a-t-il conclu.