Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo : Daniele De Rossi a fait son choix

L’ancienne légende de la Roma, Daniele De Rossi, a aussi donné son point de vue sur l’éternel débat concernant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

C’est le sujet qui fait débat dans le monde du foot : qui est le plus fort ? Ronaldo ou Messi ? Personne n’est d’accord, et chacun y va de ses arguments pour placer son idole en haut du classement. Ancienne gloire de la Roma, Daniele De Rossi a aussi été invité à donner sa préférence entre les deux extraterrestres. Tout en louant les qualités de Cristiano Ronaldo, qui est toujours au sommet, malgré son âge avancé, l’ex-international italien a placé sa pièce sur le capitaine du Barça, Lionel Messi, qui, pour lui, est le meilleur joueur du monde, « footballistiquement ».

«Footballistiquement, il n’y a plus rien à expliquer, les mots sont finis. Il y en a d’autres très bons, comme Ronaldo, qui peuvent être comparables, en termes de chiffres, de buts et de trophées. Mais ensuite, il y a une question de plaisir, et j’aime voir Messi. Il a joué dans la plus grande équipe, ces 30 dernières années, le Barcelone de Guardiola. Ses coéquipiers, sans être aussi bons que lui, étaient dignes d’être à ses côtés », a déclaré De Rossi.