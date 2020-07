L’Inde envoie des renforts à la frontière avec la Chine, Pékin appelle à la retenue

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a effectué une visite inopinée à la base militaire, près de la frontière avec la Chine, où se sont déroulés, plus tôt, des heurts entre les forces armées des deux pays.

Selon les médias, le PM indien a visité la frontière sino-indienne, où, depuis deux mois, des affrontements ont lieu entre les militaires indiens et chinois. Modi s’y est rendu avec la haute hiérarchie militaire et a rencontré des troupes dans la région du Ladakh. Une photo sur son compte Instagram le montrait, assis dans une tente de camouflage à la base. «Interagir avec nos braves membres des forces armées», a-t-il écrit. La visite de Modi intervient, après une accumulation massive de l’armée indienne au Ladakh, à la suite d’un combat au corps à corps, entre soldats indiens et chinois, le 15 juin, qui a fait 20 morts et des dizaines de blessés dans la vallée de Galwan, la pire confrontation en plus de quatre décennies, entre les géants asiatiques.

Les autorités indiennes affirment qu’il y a également eu des pertes du côté chinois, mais il n’y a eu aucune confirmation par Pékin. Modi a scandé «Vive l’Inde, mère!», tout en s’adressant aux troupes de la base militaire de Nimu, insistant sur le fait qu’«après chaque crise, l’Inde est devenue plus forte». Il a salué la valeur des soldats indiens, en disant que «les ennemis de l’Inde ont vu votre feu et votre fureur.» «Les jours de l’expansionnisme sont terminés. L’expansionnisme crée un danger pour la paix mondiale. C’est une ère de développement. Les forces expansionnistes ont perdu ou ont dû reculer », a-t-il dit, dans une référence oblique à la Chine.

La riposte de la Chine

Ji Rong, porte-parole de l’ambassade de Chine à New Delhi, a déclaré qu’il était sans fondement de considérer la Chine comme «expansionniste». Il a tweeté que la Chine avait délimité ses frontières « avec 12 de ses 14 pays voisins, grâce à des négociations pacifiques, transformant les frontières terrestres en liens de coopération amicale ». Vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les pays devaient maintenir leurs relations, tout en cherchant à désamorcer les tensions par les voies militaires et diplomatiques. « Dans un tel contexte, aucune partie ne devrait prendre de mesures, qui pourraient compliquer la situation frontalière », a-t-il déclaré.

Zhao l’a appelé «la façon diabolique que deux parties se méfient l’une de l’autre et s’engagent continuellement dans des frictions». «La partie indienne devrait s’entendre avec la Chine pour sauvegarder conjointement la situation globale des relations bilatérales. La coopération pragmatique entre la Chine et l’Inde est, par nature, mutuellement bénéfique et avantageuse pour les deux parties », a-t-il déclaré. « Mettre délibérément des obstacles à une coopération pragmatique, entre les deux pays, viole les règles pertinentes de l’OMC et nuira aux intérêts de l’Inde elle-même. »