Lily-Rose Depp: ses déchirants SMS dévoilés par son ex-belle-mère, Amber Heard

L’ex-belle-mère de Lily-Rose Depp, Amber Heard, a dévoilé des SMS gênants pour le procès qui oppose l’acteur hollywoodien à News Group Newspapers, l’éditeur du Sun depuis 2018.

Le procès pour diffamation de Johnny Depp contre The Sun a démarré le 7 juillet 2020 à Londres. A l’occasion, la cour a lu des sms de sa fille Lily-Rose dans lesquels la jeune fille loue l’influence positive d’Amber Heard sur son père. Selon gala, lors du procès ouvert devant la Haute cour de Londres, le mariage des deux stars, Johnny Depp et Amber Heard ont été décortiqué et analysé avec à la clé de différents témoignages apportant leur lot de révélations embarrassantes pour l’un comme pour l’autre.

Lors du procès, de nombreuses voix ont défendu la star de Pirates des Caraïbes, notamment son ex-compagne Vanessa Paradis. A en croire le magazine Gala, l’acteur a été fragilisé par la lecture devant le tribunal de sms envoyés à Amber Heard par Lilly-Rose Depp, la fille qu’il a eu avec la chanteuse française.

Johnny Depp était un « meilleur papa »

Dans ces messages datés de 2014, Lilly-Rose Depp affirmait que Johnny Depp était un « meilleur papa » depuis son mariage et qu’Amber Heard avait une « bonne influence » sur lui. Pour l’heure, il est difficile de mettre en parallèle les déclarations de Lily-Rose Depp et celles de Johnny Depp. Pour ce dernier, ses trois ans de mariage avec Amber Heard ont été un calvaire.

Toutefois, plusieurs autres témoignages sont attendus dans les prochains jours, à commencer par ceux des anciennes petites amies de Depp, Vanessa Paradis et Winona Ryder. Pour l’heure, il n’est plus à démontrer que le tribunal semble avoir du mal à faire toute la lumière sur une affaire vieille de 4 ans. Reste à savoir si les deux femmes pourront parvenir à faire pencher la balance du côté de l’acteur.