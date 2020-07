Ligue africaine des champions : le Cameroun renonce, l’Egypte volontaire

Le Cameroun a refusé d’accueillir le mini-tournoi final de la ligue africaine des champions, en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures strictes requises pour accueillir les matchs. A la suite de cette annonce, l’Egypte s’est dit disposé à accueillir la compétition continentale.

Le Cameroun a annoncé son intention de ne plus organiser la ligue des champions africaine, le prestigieux tournoi, dont les matchs de demi-finale et de finale sont prévus pour septembre prochain avec des mesures strictes contre le Coronavirus. Lundi, après la décision du pays d’Afrique centrale, l’Egypte a indiqué qu’il serait ravi d’être l’hôte du tournoi continental. « Le gouvernement et le ministère soutiennent et saluent l’idée » d’accueillir la compétition, a déclaré, lundi, le ministre égyptien des Sports, Ashraf Sobhi, à la radio égyptienne On Sport.

«Nous avons contacté le membre du Comité exécutif de la FIFA, Hany Abo-Rida (l’ancien président de l’Association égyptienne de football) et l’actuel chef du comité de normalisation de l’Association, Amr El-Ganainy, pour leur proposer des installations pouvant accueillir les matchs restants de la Ligue des champions. Nous surveillons la situation et avons donné le feu vert à l’association de football », a ajouté le ministre. Voilà qui devrait faciliter la tâche à la CAF, en ce qui concerne la poursuite et l’achèvement de la prestigieuse compétition sportive.