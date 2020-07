Liga : Sergio Ramos a encore frappé, mettant la pression au Barça

Le Real Madrid ne s’arrête toujours pas en enchaînant les victoires en Liga. Dimanche, c’est l’Atletic Club de Bilbao qui a encore subit la fureur des Meringues avec, toujours dans les parages, Sergio Ramos.

Sergio Ramos a de nouveau été le héros du Real Madrid depuis le point de penalty alors que son équipe a battu l’Athletic Bilbao 1-0 à l’extérieur dimanche pour une septième victoire consécutive qui les a vu enrouler leurs tentacules toujours plus serrés autour du titre de la Liga.

Cette victoire âprement disputée a permis à l’équipe de Zinedine Zidane de récolter 77 points après 34 matchs, à sept points du Barça, deuxième, qui se rendra à Villarreal plus tard dimanche. Ramos avait converti un coup de pied tardif contre Getafe lors du dernier match du Real et le défenseur central a de nouveau montré des nerfs d’acier en tirant dans le coin inférieur à la 73e minute pour marquer un cinquième but en sept matches.