Liga : les statistiques extraordinaires de Lionel Messi, vers le 7e Pichichi

Lionel Messi a terminé la saison de la Liga avec 25 buts et 21 passes décisives après la démolition 5-0 à Barcelone du Deportivo Alaves.

La superstar des Blaugrana, 33 ans, a maintenant établi le record du plus grand nombre de passes décisives en une seule campagne dans l’élite espagnole, éclipsant le total de 20 de Xavi en 2008/09. Avec 25 buts marqués cette saison, Lionel Messi devrait être sacré « Pichichi », meilleur buteur du championnat. Cette consécration est quasi certaine à moins d’un retournement de situation lors du match du Real Madrid dimanche soir.

En effet, derrière Messi, il se trouve qu’il y a un certain Karim Benzema qui a fait une saison exceptionnelle et qui compte à son actif 21 buts. Si le Real offre la possibilité au français de marquer 5 buts, il devancerait Messi et arracherait aussi cette distinction. Cependant, les probabilités que cela arrive sont faibles. Notons qu’avec 21 passes décisives, Messi aurait pu battre le record de tous les cinq grands championnats d’Europe s’il n’y avait aussi les 21 de Thomas Muller du Bayern Munich.