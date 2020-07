Liga : le Real Madrid efface Alavès et se rapproche du titre

Le Real Madrid s’est facilement imposé face à Alavès (2-0) ce soir en 35è journée de Liga. Une victoire méritée qui permet aux Madrilènes de reprendre leurs quatre points d’avance sur le Barça, tombeur de l’Espanyol (1-0).

Et de huit pour le Real Madrid. En pleine forme depuis la reprise de la Liga, les Madrilènes viennent de faire un pas de plus dans la course au titre. Opposés ce soir face à Alavès pour le compte de la 35è journée du championnat, les Merengues se sont imposés sur le score de 2-0. Privé de gros morceaux comme Sergio Ramos et Eden Hazard (laissé sur le banc), la Casa Blanca s’est tournée vers ses jeunes pousses à l’image d’un Rodrygo qui a fourni une belle prestation ce soir.

L’ouverture du score est signée Benzema qui a transformé un penalty suite à une faute adverse dans la surface. Le Français, très remuant, a ensuite délivré une passe décisive à Marco Asensio pour le 2-0.

Avec ce succès, le Real compte de nouveau quatre points d’avance sur son rival barcelonais. L’équipe de Zidane n’est plus qu’à deux victoires d’assurer définitivement son retour au sommet de l’Espagne