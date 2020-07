Liga : le Real Madrid à une victoire du titre

Neuvième victoire de rang pour le Real Madrid. Opposés à Grenade ce soir en 34è journée de Liga, les Merengués se sont assurés une précieuse victoire dans la course au titre (2-1). Face à une équipe des locaux très accrocheurs, les Madrilènes ont souffert mais repartent de Grenade avec les trois points de la victoire qui leur permet de reprendre leur quatre points d’avance sur leur dauphin, Barça.

Ferland Mendy a marqué son premier but avec le Real après un joli numéro tandis que Karim Benzema a lui marqué son 19e but de la saison en Liga d’une magnifique frappe. Darwin Machís avait redonné de l’espoir aux poulains de Diego Martinez en début de seconde période, mais le Real, faisant le dos rond, a tenu bon jusqu’à la fin.

Avec cette victoire, le Real Madrid fait un grand pas vers le titre. Les Madrilènes ne sont plus désormais qu’à une victoire d’un sacre qu’ils espèrent décrocher depuis 2017.

