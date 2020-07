Liga : « Le problème du Barça n’est pas la VAR, mais un manque de qualité »

A un point du fauteuil de leader, le Barça pourrait être relégué à quatre points, en cas de victoire du Real Madrid face à Alavès. Une situation qui déplaît à Josep Bartomeu qui n’a cessé de dénoncer les faveurs arbitrales, dont bénéficie le rival madrilène. Mais pour Rivaldo, le président Blaugrana essaie de « distraire les médias » des réels problèmes qui minent le club catalan.

Avec trois nuls encaissés en huit sorties, depuis la reprise de la Liga, le 10 juin dernier, le Barça traverse décidément l’une des périodes difficiles de son histoire. Engagés dans la course au titre, les Catalans n’ont plus vraiment leur destin en main, distancés par le Real Madrid qui a gagné chacun de ses sept derniers matchs. Des victoires que le président du Barça, Josep Bartomeu, met sur le dos des décisions arbitrales qui seraient plus favorables au club Merengue.

Cependant, Rivaldo ne pense pas que Madrid ait bénéficié d’un avantage injuste, en ce qui concerne les décisions d’arbitrage, et il pense que Bartomeu essaie d’attirer l’attention pour faire oublier les problèmes en coulisses au Camp Nou. « Parfois, vous avez le droit de vous sentir lésé par l’arbitrage ou les décisions du VAR, mais je ne suis pas d’accord avec les affirmations du président du Barca, Josep Maria Bartomeu, qu’il existe un parti pris envers le Real Madrid. Bartomeu essaie simplement de distraire les médias sur les problèmes de son club », a déclaré l’ancien attaquant du Barca à Betfair. « À mon avis, le problème du Barça n’est pas le VAR ni aucune décision d’arbitrage, leur principal problème est la qualité de leur football qui doit s’améliorer et redevenir ce style de jeu que tout le monde aime voir dans le monde« , a ajouté le Brésilien.

Selon l’ancienne gloire auriverde, le confinement a impacté très négativement le Barça qui peine toujours à retrouver ses automatismes d’antan, contrairement à ses adversaires, dont le Real Madrid qui a rapidement trouvé la solution pour pallier à cette situation. « L’équipe était en tête de la Liga, avant le confinement et compte désormais quatre points de retard sur le Real Madrid, vous ne pouvez donc pas dire que VAR est la principale raison de cela, surtout lorsque l’équipe ne joue pas bien. Barcelone a battu l’Espanyol dans le derby catalan, mais je m’attendais à une bien meilleure performance de l’équipe de Quique Setien », regrette l’ancien footballeur. « L’esprit d’équipe du Barça a été affecté par le confinement, certains de leurs joueurs ne sont pas en parfait état et jouer sans fans, ce qui a supprimé une partie de l’émotion de leur jeu, mais le Real Madrid a tout de suite trouvé son rythme et en a profité », a-t-il conclu.