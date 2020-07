Liga : le groupe du Real Madrid face à Grenade

Mis sous pression par la victoire du Barça face à Valladolid (1-0), ce weekend, le Real Madrid va tenter de réagir, ce soir. Les Madrilènes se déplacent sur la pelouse de Grenade pour le compte de la 36è journée de Liga. Une rencontre, dont la victoire rapprocherait davantage, les Merengues de leur 34è titre.

Pour l’occasion, Zidane a convoqué un groupe de 23 joueurs. Absents face à Alavès (2-0,) la semaine dernière, Sergio Ramos et Daniel Carvajal réintègrent l’effectif. Marcelo, lui, est toujours blessé. Tout comme Nacho, Mariano Diaz est forfait, et James Rodriguez a de nouveau été écarté du groupe.

Voici le groupe du Real Madrid contre Grenade : Courtois, Areola, Altube; Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Javi Hernandez, Miguel Gutierrez; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco; Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Asensio, Brahim, Vinicius, Rodrygo.

📋 Our 23-man squad for the match against @GranadaCdeF!#GranadaRealMadrid | #RMLiga pic.twitter.com/vCeeup2HCA

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 12, 2020