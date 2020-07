Liga : la rage de Messi après la défaite face à Osasuna

En zone mixte après la défaite du Barça face à Osasuna (2-1), Lionel Messi s’est montré très critique envers son équipe. Le capitaine Blaugrana réclame des changements immédiats pour les grandes échéances qui attendent le club.

Malgré son sublime coup-franc, Lionel Messi n’a pas pu empêcher la défaite du Barça face à Osasuna ce soir, ni le titre de champion d’Espagne du Real Madrid. Après le match, l’Argentin s’est confié au micro de la presse espagnole et s’est montré très critique envers son équipe. « On ne pensait pas finir de cette manière à domicile, mais ce match reflète bien ce qu’a été notre année. Nous sommes une équipe très irrégulière, très faible, qui se fait battre dans l’intensité, dans l’envie. On prend trop facilement des buts. Durant l’année, on a perdu trop de points dans des matches que nous ne devions pas perdre », a confié la Pulga cité par Daily Mercato.

Si l’Argentin reconnaît la responsabilité des joueurs, il pointe aussi du doigt tout le club : « Nous devons faire notre auto-critique et ça commence par nous les joueurs. Mais je crois qu’il faut une auto-critique globale, car si le Real Madrid a eu le mérite de tout gagner, nous sommes le Barça et nous avons aussi l’obligation de gagner tous les matches ».

Très remonté, Messi espère que les choses vont changer d’ici la fin de saison : « J’avais déjà dit il y a quelques temps que si on continuait à jouer comme ça, ce serait très difficile de gagner la Ligue des champions. Nous avons vu que ça ne suffisait même pas pour gagner la Liga. Et si on veut gagner la Ligue des champions, il va falloir changer beaucoup de choses car sinon le match contre Naples, on va le perdre aussi ».

Interrogé sur le titre du Real Madrid, Messi a ajouté que c’était à la fois le mérite du club madrilène que la faute de son Barça : « C’est un peu des deux. Le Real Madrid a rempli sa mission. Depuis la reprise, ils n’ont perdu aucun match et ils ont beaucoup de mérite. Mais nous les avons aussi beaucoup aidés à gagner cette Liga. Comme je l’ai dit avant, nous avons perdu beaucoup de points que nous n’aurions pas dû perdre ».