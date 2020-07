Liga : après le désastre contre Osasuna, le Barça se venge et atomise le Deportivo Alavés

Barcelone a terminé la saison de la Liga avec style, avec une victoire spectaculaire de 5-0 sur le Deportivo Alavés à l’extérieur.

Les Blaugrana étaient dominants, efficaces et disposaient d’une clinique de passes, de mouvements et de buts. Lionel Messi a marqué deux fois pour pratiquement conclure la course du meilleur buteur, Riqui Puig et Ronald Araujo ont joué des matchs sans faute et toute l’équipe a fait un excellent travail pour gagner trois points et donner aux fans l’espoir de la reprise de la Ligue des champions après le désastre contre Osasuna jeudi.

Le Barça aurait pu décider de simplement somnoler à travers un dernier match sans signification de la saison, mais ils ont présenté exactement le contraire dans le jeu. Les Blaugrana étaient absolument superbes, jouant avec une intensité incroyable et appuyant très fort après avoir perdu le Balle.

Un travail d’équipe a été remarqué et on croirait presqu’à une équipe remodelée quand on imagine leur match terne contre Osasuna. Dans tous les cas, Naples est averti, la rencontre de la Ligue des champions contre les catalans risque d’être chaude.