Libye : le secrétaire général des Nations Unies s’est entretenu avec Khalifa Haftar

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s’est entretenu avec le chef de l’Armée nationale Libyenne, le général Khalifa Haftar, et lui a fait savoir qu’il ne pouvait y avoir de solution militaire au conflit libyen.

Selon un rapport de Daily Sabah, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que Haftar avait appelé le secrétaire général et qu’ils avaient discuté des développements actuels dans le pays, qui a vu ses milices se retirer de Tripoli, le mois dernier. Guterres s’est également entretenu avec le Premier ministre libyen, soutenu par l’ONU, Fayez Serraj, qui a indiqué son engagement à un dialogue au sein de la Commission militaire mixte libyenne « et a exprimé son intérêt pour une solution politique, basée sur les élections », a déclaré Dujarric.

Le secrétaire général a déclaré à Haftar que « la solution ne peut être que politique, détenue et dirigée par des Libyens », et il a réaffirmé l’engagement des Nations Unies à des pourparlers entre les deux parties au sein de la Commission militaire mixte libyenne, a déclaré Dujarric, cité par Daily Sabah. La Libye est en ébullition, depuis 2011, lorsqu’une guerre civile a renversé le dictateur de longue date, Moammar Kadhafi, qui a ensuite été tué. Le pays s’est, depuis, divisé entre des administrations rivales à l’est et à l’ouest, chacune soutenue par des groupes armés et des gouvernements étrangers.