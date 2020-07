Libération de l’Algérie de la colonisation française: le Message de l’Iran à Alger

Le président iranien Hassan Rouhani a transmis dimanche ses félicitations à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ainsi qu’au gouvernement et à la nation algérienne le jour de l’indépendance du pays, rapporte Teheran Time.

L’Algérie a obtenu son indépendance de la France le 5 juillet 1962. Dans la longue lutte qui a vu des sacrifices profonds et lourds, quelque 1,5 million d’Algériens ont été martyrisés et des millions de personnes déplacées. Rouhani a félicité Tebboune en ce jour où l’Algérie fête ses 58 années d’indépendance. Il a souhaité la « santé, la félicité et le succès » au président algérien et « une prospérité et un bien-être constant à l’Algérie frère ». Le président iranien a exprimé l’espoir que les relations Téhéran-Alger augmenteraient aux niveaux bilatéral, régional et international compte tenu de l’histoire de leurs liens et des capacités potentielles de coopération.

Plus tôt, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a envoyé un message de félicitation à son homologue algérien Sabri Boukadoum, a écrit l’ambassade d’Iran à Alger sur son compte Twitter officiel. Politiquement, les deux pays aspirent à ce que les affinités abondantes partagées et le rôle fondamental de « la sainte religion de l’islam » pour briser la chaîne du colonialisme et gagner la liberté et l’indépendance, prépareraient le terrain « pour l’expansion des relations bilatérales, rapporte Teheran Time.