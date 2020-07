Les meilleures astuces pour garder sa poitrine toujours ferme

Le vieillissement naturel de la peau, la grossesse ou encore les variations de poids sont des facteurs responsables du relâchement de la poitrine chez la femme. Loin d’être une fatalité, il existe une série d’astuces naturelles permettant de raffermir la poitrine, considérée depuis des siècles comme un symbole de féminité et de beauté.

La poitrine d’une femme compte énormément pour elle, et pour cause : c’est sans aucun doute l’attribut féminin le plus mis en avant. Et une belle poitrine peut exposer une fille aux regards les plus flatteurs. C’est pourquoi, il est nécessaire de trouver des conseils, afin de raffermir sa poitrine, le poids du temps se répercutant fatalement sur la poitrine des femmes. Il existe pour cela tout un tas de remèdes naturels, qui ne nécessitent pas de grosses dépenses et peuvent même parfois se préparer au quotidien !

1-Appliquer de l’« eau froide »

Le froid extrême est parfait pour resserrer les tissus, raffermir la peau et rendre les seins plus fermes. Vous pouvez appliquer de l’eau froide sur vos seins, pendant la douche et de manière circulaire ou, si vous ne pouvez pas supporter cette température pendant la douche, vous pouvez vous faire masser avec des glaçons. Pour ce faire, enveloppez deux glaçons dans un tissu ou une serviette et massez chaque sein pendant une minute en faisant des mouvements circulaires.

2-Bien régler son alimentation

Il va sans dire qu’une femme qui mange pour trois (cela ne prend évidemment pas en compte les femmes enceintes) prendra du poids, et ses abus se répercuteront directement sur sa poitrine. Il s’agit donc de manger équilibré et en quantités raisonnables, mais aussi de privilégier certains aliments comme la carotte, la grenade ou l’oignon, qui sont riches en éléments nutritifs sans être caloriques, et qui vous permettent d’entretenir la bonne tenue de votre poitrine.

3-Faire beaucoup de sport

Le sport est une partie importante de la prévention du développement du relâchement de la poitrine. Des exercices physiques réguliers nous aident à maintenir un poids équilibré et ils permettent d’avoir une masse musculaire plus développée et une peau ferme, qui sont d’importants facteurs pour garder une poitrine ferme.

Essayez de faire des exercices de musculation, deux à trois fois par semaine, avec un accent sur les exercices du torse. Ces exercices peuvent renforcer significativement les muscles et les ligaments autour de vos pectoraux et, en retour, peuvent prévenir le relâchement de la poitrine. Des exercices tels que des pompes, des développés de poitrine, des écartés avec haltères peuvent tous être des outils efficaces contre le relâchement de la poitrine.

4-Privilégier l’aloe vera

Si de nombreuses marques de cosmétiques reconnues soulignent régulièrement l’utilisation de l’aloe vera dans leurs produits, ce n’est pas au hasard : cette plante est mondialement connue pour ses propriétés raffermissantes. Riche en antioxydants, elle préserve la beauté de la peau et assure, à votre poitrine, une tenue étonnante sur le long terme. Appliquer du gel d’aloe vera sur votre poitrine pendant 10 minutes, avant de rincer à l’eau tiède, si possible 5 fois par jour, vous permettra de profiter de tous les bienfaits de cette plante miraculeuse.

5-Choisir une lingerie adaptée à votre morphologie

Le choix d’un soutien-gorge adapté est indispensable pour assurer le maintien correct de votre poitrine. Choisir une forme adaptée à votre poitrine : brassière, triangle, corbeille, emboîtant…

Choisir la bonne taille : prenez vos mesures directement sur le corps (le tour de poitrine au niveau de la pointe des seins ; le tour de buste juste en dessous de la poitrine). Si vous hésitez entre 2 tailles, il est conseillé de prendre la plus grande.

Positionner l’agrafe du dos sur la position du milieu

Vérifier que l’entre-bonnet est collé le plus possible à votre sternum

6-Surveiller son poids

En plus de faire attention à ce que l’on mange, il faut également multiplier les activités physiques, afin de gagner en fermeté. Même s’ils sont dépourvus de muscles, des exercices réguliers pourront renforcer les ligaments qui se trouvent tout autour de ceux-ci. Tous les exercices qui relèvent du push-up, comme la levée d’haltères, par exemple, (attention à ne pas trop forcer tout de même) contribuent à améliorer la fermeté de votre poitrine. Surtout, ne faites pas de sport sans soutien-gorge, pour les abîmeriez à force. La natation est également un excellent moyen de cultiver l’élasticité de la poitrine, l’eau ayant des propriétés favorables ; le yoga est aussi très bon, et vous assure en plus un calme préférable aux tensions et au stress, qui jouent indéniablement sur la qualité de notre peau.