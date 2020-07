Les 10 objectifs de Cristiano Ronaldo pour finir sa carrière au sommet

Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs de football de la planète. De plus en plus proche de la fin de sa carrière, l a superstar portugaise a plusieurs objectifs à remplir pour la finir en beauté.

Le 7 octobre 2002 avec le Sporting de Lisbonne, Cristiano Ronaldo a fait ses débuts en première division portugaise. Il ne marquera que 5 buts en 31 matchs officiels, avant de signer pour Manchester United, en 2003. Le prodige portugais avait tapé dans l’œil de Sir Alex Ferguson, qui le décrira, un peu plus tard, comme le joueur le plus talentueux à 18 ans, qu’il ait jamais connu.

Né en 1985 sur l’île portugaise de Madère, au sein d’une famille modeste, Cristiano Ronaldo deviendra, par la suite, meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid (450), meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions (120), meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Portugal (99), co-meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec Michel Platini (9)… Cristiano Ronaldo passe et les records trépassent. A 35 ans et encore avec toutes ses dents, l’attaquant de la Juventus a pourtant quelques autres performances all-time à aller chercher. Nos confrères de 90MIN viennent justement de dresser la liste des objectifs en question.

10- Passer devant Platini aux nombre de buts en championnats d’Europe

Pour commencer, CR7 doit encore marquer pas mal de buts. En effet, il est à 9 réalisations en championnat d’Europe. Or, Michel Platini compte le même nombre et le Portugais doit donc le dépasser pour battre un record. Toujours en sélection, il peut encore devenir le recordman de buts marqués avec son pays, s’il dépasse la barre des 109. Pour l’instant, il n’en est « qu’ » à 99.

9- Devenir le plus vieux buteur en Ligue des Champions

Il doit aussi continuer sa carrière au moins 3 ans. Si tel est le cas, et qu’il marque encore des buts en Ligue des Champions, il va battre Totti en devenant le plus vieux joueur à marquer dans la compétition.

8- Marquer un quintuplé en Ligue des Champions

Toujours en Champions League, Cristiano Ronaldo pourrait devenir le seul joueur à marquer un quintuplé, s’il y parvient.

7- Devenir le meilleur buteur dans 3 des 5 grands championnats

Le record, dont le joueur est le plus à même de battre, est celui-ci: être le meilleur buteur dans 3 des 5 grands championnats. Il peut le battre cette année, s’il reste en tête du classement à la fin du Calcio.

6- Battre le record de buts en sélection

Fixé à 109 par l’Iranien Ali Daei, Cristiano Ronaldo n’en est plus très loin. Du haut de ses 99 réalisations avec sa sélection, CR7 pointe à 10 longueurs seulement du record.

5- Devenir le joueur le plus capé en compétition européenne

Un record détenu par Iker Casillas (188 apparition), dont se rapproche tout doucement Cristiano Ronaldo (177 apparitions).

4- Égaler le record de trophées en Ligue des Champions

Avec cinq trophées à son actif dans la compétition, la plus prestigieuse d’Europe, Cristiano Ronaldo n’est toujours pas détenteur du record. Paco Gento et ses six Ligue des Champions font toujours de l’ombre au Portugais.

3- Battre le record de buts en carrière

Officiellement, le record de buts inscrit par Pelé est fixé à 767. CR7 n’est donc plus qu’à 35 buts d’égaler, puis de dépasser la performance du roi Auriverde.

2- Remporter une Coupe du Monde avec le Portugal

Après avoir gagné l’Euro et la première édition de la Ligue des Nations, il ne reste à CR7 qu’un trophée à décrocher avec la sélection, et quel trophée? À 35 ans, mais avec le physique d’un joueur de 20 ans, il reste très probablement à Cristiano Ronaldo deux championnats du monde pour espérer toucher du doigt le rêve de tout footballeur.

1- Revenir sur Lionel Messi au nombre de Ballons d’Or

Dans la guerre à distance que se livrent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l’Argentin a pris une longueur d’avance sur le Portugais en remportant son sixième Ballon d’Or, l’année passée. On imagine mal CR7 terminer sa carrière sur cet affront.