L’eau salée pourrait aider à traiter la Covid-19

Des chercheurs de l’Université d’Édimbourg avancent que, faire un gargarisme, réduirait les risques de développer une forme grave de la maladie. Ils lancent une étude pour vérifier leur hypothèse.

Pour arriver à cette hypothèse, les chercheurs se sont basés sur les résultats d’un essai sur les gargarismes, mené l’année dernière, et intitulé ELVIS (Edinburgh and Lothians Viral Intervention Study), au cours duquel les participants devaient se rincer régulièrement la gorge avec une solution saline. A l’issue de cette expérience, l’équipe de scientifiques a constaté que ces derniers avaient une toux moins sévère, des rhumes, qui duraient en moyenne deux jours de moins, et qu’ils étaient moins susceptibles de prendre des médicaments, rapporte le site Medisite.

Delighted to launch our @ELVISCOVID19 #study. Rinsing the nose and gargling salt water may help to reduce the early symptoms and progression of #COVID19. We are looking for adults across Scotland with COVID 19 symptoms to take part. Visit https://t.co/74DbFHRkcK to find out more! pic.twitter.com/ZIOZrirN77

— ELVIS COVID-19 Study (@ELVISCOVID19) June 26, 2020