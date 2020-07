«Le voir à ce niveau me rend fou de joie», Jodel Dossou sous le charme de Sadio Mané

Ancien coéquipier de Sadio Mané au Red Bull Salzbourg, Jodel Dossou n’en revient toujours pas du joueur formidable qu’est devenu Sadio Mané. Pour l’international béninois, voir la star de Liverpool à ce niveau est un pur bonheur.

Révélé au Red Bull Salzbourg, Sadio Mané fait actuellement partie des meilleurs joueurs de la planète. Récemment sacré champion d’Angleterre avec Liverpool, l’attaquant sénégalais ne cesse d’impressionner les acteurs du cuir rond. Pour son ancien coéquipier à Salzbourg, le Sénégalais est tout à fait génial. Interrogé sur ce sujet, sur la plateforme Dream Team, il n’a fait que louer les qualités du joueur. Et content pour ce que le Lion est devenu aujourd’hui. Je suis vraiment content de lui, de sa progression. C’est un très bon joueur. Il a su franchir les paliers très vite. Il est champion d’Angleterre, je le félicite beaucoup parce qu’il a vraiment travaillé pour arriver là. Le voir à ce niveau me rend fou de joie. Que du meilleur pour lui. Je lui souhaite plus de progression dans sa carrière », a-t-il déclaré.

Avec ses titres de meilleur XI de la CAF, Soulier d’or du meilleur buteur du championnat anglais et plus récemment du joueur africain de l’année 2020, Sadio Mané est devenu une référence dans le monde du sport. Vice-champion d’Afrique, le Sénégalais vise désormais deux objectifs, qui lui sont chers : la Coupe d’Afrique des Nations et le Ballon d’or.