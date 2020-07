« Le rôle principal des femmes dans la société est de mettre au monde des enfants et les élever »

Malgré les multiples efforts consentis pour rendre possible l’égalité entre les sexes, certaines personnes continuent de penser que la femme ne devrait pas occuper certains rôles. L’humaniste nigérian Mazi Uju Nwokoria en est de ceux-là.

Mazi Uju Nwokorobia a suscité l’indignation sur la toile à la suite d’une déclaration controversée sur le rôle des femmes dans la société. Dans une publication sur Facebook, il a déclaré que le rôle des femmes dans la société est de faire des enfants et les élever et non de poursuivre une carrière ou de lutter pour être riche. Il a également souligné que les femmes peuvent être malheureuses si elles négligent ce rôle.

« Le rôle principal des femmes dans la société est de mettre au monde des enfants et les élever. Il ne s’agit pas de poursuivre une carrière ou de lutter pour être riche. Une femme qui néglige ce rôle naturel peut se retrouver malheureuse », a-t-il écrit.

Un post qui a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux. Les plus radicaux vont jusqu’à le traiter de macho.