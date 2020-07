Le roi d’Arabie saoudite a subi une opération chirurgicale

Le roi d’Arabie saoudite, Salman bin Abdulaziz, a été hospitalisé dans un hôpital cette semaine et y a subi une opération chirurgicale, rapporte l’agence de presse officielle SPA.

On se demandait ce qui est arrivé au souverain saoudien, le roi Salman bin Abdulaziz, quand, plus tôt cette semaine il a été admis à l’hôpital. Selon les informations rapportées par l’agence de presse officielle du royaume, le roi a subi une opération chirurgicale réussie pour retirer sa vésicule biliaire.

Le roi, qui dirige le plus grand pays exportateur de pétrole du monde et un proche allié des États-Unis depuis 2015, restera à l’hôpital pendant un certain temps pour recevoir un traitement, a rapporté SPA.