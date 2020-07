Le président brésilien demande à nouveau la réouverture du pays malgré son infection

Deux jours après avoir été diagnostiqué à la Covid-19, le président brésilien, Jair Bolsonaro, a fait, depuis la résidence présidentielle, une émission en ligne, aussi provocante que lors des occasions précédentes.

Le président brésilien s’est montré dans une émission, depuis sa résidence et, pendant la retransmission jeudi, il n’a toussé qu’une seule fois sans montrer d’autres symptômes de la maladie qui a tué plus de 69 000 personnes au Brésil. Le président, malgré l’infection qui l’a atteint, continue de rester aussi déterminé à ouvrir le pays pour l’économie.

Il a répété son point de vue que la crise économique imminente liée à la pandémie est plus dangereuse que le virus. Il a déclaré que les maires et les gouverneurs doivent rouvrir le pays pour les affaires, affirmant que « sinon les conséquences seront néfastes pour le Brésil ». Bolsonaro a déclaré qu’il travaillait à domicile et nommera, vendredi, un nouveau ministre de l’Education.