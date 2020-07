Le Premier ministre malien présente ses excuses pour les « excès » des forces de sécurité

Le Premier ministre malien a présenté ses excuses pour les « excès » des forces de sécurité, qui ont ouvert le feu, la semaine dernière, sur des manifestants anti-gouvernementaux.

Alors que les manifestants au Mali ont décidé de ne pas descendre dans les rues, vendredi, afin de rendre hommage aux personnes tuées, lors de la répression du mouvement d’humeur, la semaine dernière, le PM leur a présenté ses excuses. Boubou Cissé a reconnu des « excès » pendant la répression et a fait le mea culpa du gouvernement. «Malheureusement, il y a eu des excès. Ce qui s’est passé est très regrettable. Nous nous en excusons », a déclaré le Premier ministre, Boubou Cissé, dans une interview à France 24, diffusée, jeudi soir. Il a déclaré que les procureurs avaient ouvert une enquête sur les violences.

Les populations ont aussi dénoncé la répression des manifestations par les forces spéciales anti-terroristes. Mardi, Cisse a écrit au ministère de la Sécurité pour lui demander des explications sur le déploiement d’une force d’opérations spéciales antiterroristes dans les rues de Bamako, pendant les manifestations. Les manifestants réclament la démission du président IBK, et l’accusent de ne pas avoir abordé la violence des groupes djihadistes et des milices ethniques, de mal gérer l’économie et de permettre la corruption.