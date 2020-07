Le Mondial féminin en France apporte 284M€ au PIB français

La 8e édition de la Coupe du monde féminine, organisée en France (7 juin au 7 juillet 2019), a été un succès économique et environnemental, avec 284 M€ de retombées pour le Produit intérieur brut (PIB) français. A en croire la Fédération française et le comité d’organisation de la compétition, dans un rapport, publié ce lundi 6 juillet 2020, la France a obtenu 108 M€ de plus-value nette.

L’hôtellerie et la restauration ont été les secteurs les plus impactés. Une fierté pour Noël Le Graët, président de FFF, « C’est une fierté également que le football, avec l’organisation d’un grand événement sportif féminin, apporte des retombées économiques directes et indirectes significatives aux territoires et à la collectivité. », confie le patron de la FFF, relate L’Équipe.

Somme toute, 1,2 millions de spectateurs, dont 40 % d’étrangers, ont suivi les matches dans les stades. La compétition a été suivie par plus d’un milliard de téléspectateurs à travers le monde, révèlent des médias locaux.