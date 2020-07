Le ministre iranien des affaires étrangères se rend sur les lieux de l’assassinat de Soleimani à Bagdad

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s’est rendu sur le site de l’assassinat du commandant assassiné Qassem Soleimani pour lui rendre hommage à son arrivée à Bagdad dimanche, ont rapporté les médias d’Etat iraniens.

Le chef de a diplomatie iranienne a effectué une visite de travail en Irak dimanche 19 juillet 2020 dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Dès sa descente d’avion dans la capitale iraquienne Bagdad, Javad Zarif s’est en premier, rendu sur le site d’assassinat du commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) Soleimani et du chef de la milice irakienne Abu Mahdi al-Mohandes, pour lui rendre hommage près de l’aéroport de Bagdad, a rapporté la télévision iranienne al-Alam en arabe, dans une vidéo.

Selon un rapport d’Al Arabiya, citant l’agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim , Zarif rencontrera un certain nombre de hauts responsables irakiens lors de sa visite dans la capitale irakienne, notamment le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi , le président Barham Salih et le président du Conseil des représentants Mohamed al-Halbousi. Le meurtre de Soleimani et d’al-Mohandes fera partie des sujets de discussion avec les responsables irakiens, a déclaré l’agence de presse semi-officielle ISNA citant Zarif. Zarif se rendra également au Kurdistan irakien et rencontrera des responsables kurdes, a déclaré Tasnim