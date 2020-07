Le frère de Serge Aurier abattu en France

Le frère cadet du défenseur international ivoirien, Serge Aurier, a été blessé par balle et est décédé, lundi, des suites de la blessure.

Le deuil s’est invité dans la famille du capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire, Serge Aurier. Selon les informations rapportées par plusieurs médias locaux et étrangers, Christopher a été pris dans une fusillade, tôt, lundi matin aux environs de 5 heures, dans une zone industrielle près de la ville de Toulouse.

Selon les informations, le jeune de 27 ans a été touché à l’abdomen et n’a pas survécu à l’impact de la balle. Selon un rapport d’Afrique sur 7, citant Europe 1, « la fusillade a eu lieu dans un établissement de nuit et deux balles ont été tirées. Ce sont des riverains qui ont appelé la police ». Il a été déclaré mort au CHU de Toulouse, après y avoir été transporté par les pompiers. Le tireur à pris la fuite et une enquête de police a été ouverte.