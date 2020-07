Le dernier pays africain encore sain confirme les premiers cas de Coronavirus

Le Sahara occidental est devenu le dernier pays d’Afrique à confirmer la présence de coronavirus, avec quatre cas confirmés jeudi, rapporte BBC.

L’Afrique a atteint un total de plus de 750 000 cas de coronavirus et tous les pays du continent sont touchés par la maladie pandémique. Le territoire controversé du Sahara Occidental, épargné officiellement jusque-là, a signalé quatre cas de la maladie. Le pays le plus touché du continent est l’Afrique du Sud qui compte une grande partie du total africain. Le nombre de décès sur le continent est passé à plus de 15 000, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’organisation prévient que les chiffres sont en augmentation dans la plupart des pays.

Le Sahara occidental est reconnu par l’Union africaine comme son 55e État membre, bien que le Maroc affirme qu’il fait partie de son territoire. Le Sahara occidental est un Territoire non-autonome sous administration de fait du Maroc pour 80 % de sa superficie et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) qui n’est reconnue que par certains États pour les 20 % restants. La République arabe sahraouie démocratique est membre de l’Union africaine depuis 1982. Le Maroc, qui considère que le Sahara occidental fait partie intégrale de son territoire, quitte l’UA en 1984 pour protester contre l’admission de la RASD. Le Maroc réintègrera l’UA en 2017.