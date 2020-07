Le Covid Organics de Madagascar ne guéri pas le Coronavirus, selon le Nigéria

Le produit de Madagascar contre le Coronavirus, Covid Organics, ne peut pas traiter efficacement le coronavirus. C’est ce qui ressort de l’évaluation et de l’analyse de la cure par l’institut national de recherche et de développement pharmaceutique du Nigéria (NIPRD).

L’Institut a déclaré que le médicament, qui contient principalement de l’Artemisia annua, réduit la fréquence de la toux avec une dose maximale, produisant un effet équivalent à celui produit par l’antitussif à action centrale, la dihydrocodéine. Le NIPRD a toutefois déclaré qu’il étudierait plus en détail l’effet du médicament sur l’expectoration du mucus trachéal.

Rapport d’analyse détaillé

«Les études de sécurité montrent que les produits COVID ORGANICS (CVO) ne modifient pas la physiologie normale des animaux (des rats de labo). CVO a provoqué une diminution significative du nombre de plaquettes bien que les valeurs se situent dans la plage physiologique pour les rats Wistar», a déclaré le NIPRD.

L’Institut a ajouté que «l’augmentation de la phosphatase alcaline observée dans le groupe femelle CVO peut indiquer une source de préoccupation bien que les valeurs se situent dans les limites physiologiques pour les rats Wistar et cela n’a pas été observé dans les organes.

Dans l’ensemble, le CVO peut être considéré comme sûr sur la base du modèle utilisé qui ne couvre pas les autres voies d’administration, les effets d’une utilisation à long terme ou l’évaluation histologique des organes des systèmes de test. Pour caractériser davantage ce produit en fonction de son effet sur les voies respiratoires, il sera important d’étudier son effet sur l’expectoration du mucus trachéal. Alors que CVO réduisait la réponse fébrile générale en fonction de la dose, l’effet n’a pas été prolongé et était moindre que pour l’indométacine.»

« Aucune preuve »

Le directeur général du NIPRD, le Dr Obi Adigwe, a déclaré: «Eh bien, je ne peux pas vous dire ce qu’ils ont fait. Je ne peux que vous dire ce que nous avons fait ici. L’analyse que nous avons donnée dans notre rapport est plus détaillée que tout ce qui est venu de leur pays. Ils cachent l’analyse de leur propre produit. Si vous allez en ligne, vous ne pouvez pas obtenir le niveau d’analyse que nous avons donné. Ils cachent beaucoup de choses et je pense qu’il est possible qu’ils sachent qu’ils n’ont pas de science solide pour étayer leur affirmation. Mais notre propre analyse ne montre aucune preuve qu’il puisse guérir le COVID-19. »