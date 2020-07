Le conseil de Nicolas Anelka pour Mohamed Salah et Sadio Mané, annoncés au Real Madrid

Mohamed Salah et Sadio Mané sont tous deux annoncés du côté du Real Madrid, ces derniers temps. Mais Nicolas Anelka, ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid, a défendu le fait qu’ils sont parfaitement bien à Anfield.

L’avenir de Sadio Mané et Mohamed Salah fait débat, depuis plusieurs mois. Après avoir pratiquement tout gagné avec Liverpool, les deux attaquants, devenus des joueurs-clés de l’équipe de Klopp, sont tous annoncés du côté du Real Madrid, ces derniers temps. Devraient-ils tenter une nouvelle aventure ?

Dans les colonnes de Liverpool Echo, l’ancien joueur de Liverpool, Anelka, a conseillé ses jeunes frères. Pour l’ancien international français, Salah et Mané ne devraient pas quitter les Reds, cet été. Puisque l’équipe a, aujourd’hui, la même dimension que les cadors en Europe.

« C’est un front incroyable. Je les aime tous, en particulier Roberto Firmino, car il est la clé du succès de Mohamed Salah et Sadio Mane. Ces deux se classent actuellement parmi les cinq meilleurs joueurs mondiaux. Ils ont la qualité pour jouer pour le Real Madrid. Mais aujourd’hui, Liverpool peut rivaliser avec le Real Madrid, donc ils n’ont pas besoin de bouger. Liverpool est vraiment l’endroit où il faut être », rapporte ‘The Daily Mail’.

Encore impressionnants, cette saison à Liverpool, Mohamed Salah (28 ans, 32 matchs et 19 buts en Premier League cette saison) et Sadio Mané (28 ans, 33 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) sont parfois annoncés dans le viseur du Real Madrid. Avec ce message de l’ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid, un départ n’est pas à l’ordre du jour pour ces deux attaquants.