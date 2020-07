Le célèbre compositeur de musiques de films, Ennio Morricone, est décédé

Le compositeur des musiques des films « Il était une fois dans l’ouest » ou « Le bon, la brute et le truand » est mort à Rome, après une chute ayant provoqué une fracture du fémur.

Le compositeur italien, Ennio Morricone, l’homme aux 500 musiques de film, est mort à l’âge de 91 ans. Il « s’est éteint à l’aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi », a annoncé dans un communiqué l’avocat et ami de la famille Giorgio Assumma, cité par les médias italiens. Il est resté « pleinement lucide et d’une grande dignité jusqu’au dernier moment », affirme le communiqué.

Le maestro italien est mort dans une clinique romaine, des suites d’une chute. Il s’était brisé le fémur, il y a quelques jours, écrit l’agence de presse ANSA.

Des musiques aujourd’hui légendaires

Le “maestro” italien avait composé plus de 500 musiques pour le cinéma, dont celles, aujourd’hui légendaires, de plusieurs westerns de Sergio Leone comme “Le bon, la brute et le truand” (1966), “Il était une fois en Amérique” (1984) et “Pour une poignée de dollars”. Sa composition la plus mémorable restera, sans doute, le lancinant air d’harmonica joué par Charles Bronson dans “Il était une fois dans l’ouest” (1968).

“Nous nous souviendrons pour toujours et avec une reconnaissance infinie, du génie artistique du maestro Ennio Morricone. Il nous a fait rêver, il nous a émus et fait réfléchir, écrivant des notes inoubliables qui resteront pour toujours dans l’histoire de la musique et du cinéma”, a réagi, sur Twitter, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.