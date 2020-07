Le Bénin classé pays à revenu intermédiaire: Talon apprécie et félicite

Les données actualisées, relatives à la classification des pays en fonction de leur revenu, ont classé le Bénin dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Cette avancée du pays, selon le président Patrice Talon, est le fruit des efforts de chaque Béninoise et de chaque Béninois.

La Banque mondiale répartit les économies du monde en quatre groupes : faible revenu, revenu intermédiaire de la tranche inférieure, revenu intermédiaire de la tranche supérieure et revenu élevé. Cette classification est actualisée chaque année, le 1er juillet.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2020, la Banque Mondiale a entériné le bond significatif fait par le Bénin dans son processus de développement. Le pays passe, en effet, selon la nouvelle classification, de la catégorie des pays à revenu faible à celui des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Dans une publication sur sa Page Facebook, le chef de l’Etat, Patrice Talon, apprécie cette performance du pays. « La Banque Mondiale a entériné le bond significatif fait par notre pays, le Bénin, dans son développement économique, en passant, pour la première fois de son histoire, de la catégorie des « pays à revenu faible », à celle des « pays à revenu intermédiaire« , lit-on dans la publication du président de la République.

Ce bond, précise le chef de l’Etat, est dû à l’augmentation du revenu national brut par habitant. Ce revenu annuel est passé de 870 dollars US à 1.250 dollars US grâce, entre autres, à l’ensemble des réformes opérées, depuis 2016, par le gouvernement et au soutien de son peuple. « Cette performance remarquable est donc le fruit de nos efforts collectifs, et je voudrais, pour cela, féliciter chaque Béninoise et chaque Béninois. Ensemble, nous poursuivrons sur cette lancée, afin d’améliorer davantage les conditions de vie de l’ensemble de la population, et de faire briller le Bénin.« , indique Patrice Talon, qui précise que « nous en somme capables ».

Facteurs déterminants de l’évolution de la classification des pays

Deux facteurs déterminent l’évolution de la classification des pays. Il s’agit:

Du revenu National Brut (RNB) par habitant, qui évolue en fonction de la croissance du revenu du pays concerné, de l’inflation, des taux de change et de la démographie, sachant, en outre, qu’il peut aussi changer à la suite des révisions apportées aux données et aux méthodes de comptabilité nationale.

Du DTS: pour que les seuils de classification des revenus restent fixes en termes réels, ils sont ajustés, chaque année, en fonction de l’inflation. Nous utilisons, pour cela, le déflateur du droit de tirage spécial (DTS), qui est une moyenne pondérée des déflateurs du PIB de la Chine, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la zone euro. Les nouveaux seuils (à comparer au RNB par habitant en USD courants, méthode Atlas) sont indiqués ci-dessous.