Laurent Blanc ou Patrick Kluivert : la valse des entraineurs fait rage au Barça

Fragilisé par les piètres prestations de son équipe, Quique Sétién pourrait être remercié, d’ici quelques jours. Pour sa succession, les noms de Laurent Blanc et Patrick Kluivert reviennent avec instance dans les coulisses.

La saison 2019-2020 aura été l’une des pires du Barça. Miné par une crise interne avec les propos à polémique de Messi et les prestations bancales des Blaugranas, le club espagnol court vers une saison blanche. La seule alternative qu’ils ont pour sauver l’année est la Ligue des champions. Et là encore, rien n’est gagné d’avance. Contraints au nul en phase aller, les Catalans reçoivent Naples, en août prochain, en huitième de finale retour de la C1. Un cap à franchir au risque de sortir prématurément de la compétition. Mais pour le moment, l’objectif premier du vestiaire des culés semble être un changement d’entraîneur à la tête de l’équipe première. Remplaçant d’Ernesto Valverde, limogé, Quique Setien ne fait plus l’unanimité au sein de sa troupe. Selon la presse espagnole, la bande à Messi ne serait plus en odeur de sainteté avec le technicien espagnol et son staff, au point que la direction pourrait l’écarter avant de retrouver la C1.

Plusieurs noms circulent déjà pour son remplacement. Si la piste Xavi Hernandez a fait grands bruits, en début du mois, les noms de Laurent Blanc et Patrick Kluivert reviennent avec insistance, ces derniers jours. Selon Mundo Deportivo, Kluivert aurait même la cote auprès des Blaugranas, qui souhaiterait le voir sur le banc catalan. Ancien de la maison (1998-2004), le technicien néerlandais ne dispose pourtant pas d’un CV étoffé pour diriger une équipe à la trempe du Barça. Mais la bande à Messi aurait fait de ce dernier, le joker qui les conduirait à leur sixième sacre en C1, la dernière en date, remontant à 2015. Cependant, de son côté, le quotidien Sport ne donne aucune valeur à cette rumeur, privilégiant ouvertement la piste Laurent Blanc. Quoi qu’il en soit, celui qui pourrait remplacer Quique Setien, dans les jours à venir, devrait rester en poste sur la saison suivante, avant le retour attendu de l’icône, Xavi Hernandez.