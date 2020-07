Lamborghini: le fameux constructeur automobile présente son premier yacht de luxe (Vidéo)

Un bateau de 4.000 chevaux, c’est la supercar des mers, présentée par le constructeur automobile, Lamborghini. L’italien s’est allié avec un groupe naval pour bâtir son premier yacht : « le Tecnomar pour Lamborghini 63 ».

En partenariat avec The Italian Sea Group, Lamborghini a construit un bateau, en édition limitée et unique en son genre. Le Tecnomar est censé s’inspirer de la Lamborghini Sian FKP 37 2020, la première supercar hybride du constructeur. Et contrairement à d’autres yachts, prétendument inspirés par les voitures, celui-ci, en fait, ressemble beaucoup à la voiture sur laquelle « il est basé ».

Mardi 30 juin, le groupe italien a dévoilé son dernier chef-d’oeuvre. D’une longueur de 19 mètres, le bateau, sobrement baptisé «Tecnomar pour Lamborghini 63», s’inspire d’un de ses modèles prestigieux, la Sián FKP 37, un hybride capable de réaliser des pointes à 350 km/h. Avec deux moteurs MAN V-12 d’une puissance de 2.000 chevaux chacun, les constructeurs promettent que le yacht peut atteindre la vitesse de 60 nœuds (111 km/h sur l’eau), ce qui fera de lui le plus rapide de toute la flotte Tecnomar. Il mesure 63 pieds (19,2 mètres) de long et pèse 24 tonnes.

«Si je devais imaginer une Lamborghini sur l’eau, ce serait ma vision.», a déclaré, dans un communiqué, Stefano Domenicali, le PDG Lamborghini. «Notre coopération permet de transférer l’essence du style et de l’expertise des deux organisations dans des mondes différents, en partageant leur diversité pour interpréter et valoriser le produit final dans un nouvel environnement», a fait valoir l’homme d’affaires italien.

Le yacht exclusif sera disponible, dès le début de l’année 2021, d’après le site du constructeur. Le prix du bateau de luxe est estimé à trois millions d’euros, selon Bloomberg.