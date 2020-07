La Turquie se prépare à affronter l’armée égyptienne en Libye

Alors que l’intervention militaire éventuelle de l’Egypte en Libye se précise de plus en plus, la Turquie a décidé de prendre ses dispositions, a indiqué le média turc, Zaman, citant des responsables gouvernementaux anonymes.

Dans un rapport d’Al Arabiya, les autorités turques essaient de mettre en place un plan en cas d’intervention militaire de l’Egypte dans le conflit libyen. Ceci intervient alors que le parlement égyptien a donné son approbation à des missions externes de l’armée, y compris en Libye. Aussi, les responsables religieux et traditionnels libyens ont exhorté Al Sissi à faire intervenir son armée pour porter main forte à l’Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par Khalifa Haftar. Une intervention du Caire pourrait engendrer une guerre avec la Turquie qui est le principal soutien des forces du gouvernement de Tripoli (GNA) reconnu par l’ONU.

Les sources turques citées par Zaman ont déclaré: «La Turquie est prête à répondre à toute attaque contre ses forces en Libye, quel que soit l’attaquant», et a ajouté: « Si l’Égypte envoie des forces militaires en Libye, la Turquie a un plan pour augmenter ses forces et son armée en Libye pour affronter les forces égyptiennes.». La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement en 2011 du dictateur Mouammar Kadhafi. Les affrontements entre les deux principales parties belligérantes dans ce pays d’Afrique du Nord, l’ANL de Haftar et le GNA, dirigé par Fayez al-Serraj, se sont intensifiés récemment. De nombreuses puissances étrangères ont soutenu différentes parties du conflit avec différents degrés de soutien, les pays les plus importants étant la Turquie soutenant le GNA et l’Égypte soutenant l’ANL, rapporte Al Arabiya.