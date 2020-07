La Turquie et la Russie discutent d’une trêve en Libye

Une délégation russe présidée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Vershinin, s’entretient à Ankara, le 21 juillet, avec de hauts responsables turcs, pour discuter des moyens de parvenir à une trêve en Libye, rapporte hurriyetdailynews.com.

La délégation russe devait rencontrer des responsables turcs présidés par le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Sedat Önal, après la mise sous presse du Daily News. La délégation discutera principalement d’un éventuel cessez-le-feu en Libye, mais des questions régionales telles que la Syrie seront également à l’ordre du jour, a déclaré un responsable turc au Hürriyet Daily News avant les réunions. La Turquie soutient le gouvernement d’accord national (GNA) internationalement reconnu de Fayez al-Sarraj, dont les forces ont récemment repoussé un assaut contre Tripoli par l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar. La Turquie et la Russie ont des positions différentes sur les paramètres d’un cessez-le-feu dans ce pays déchiré par la guerre. La Russie, avec les Émirats arabes unis et l’Égypte, soutient l’ANL.

Ankara pense qu’un cessez-le-feu devrait faire partie d’un accord plus large pour garantir qu’il ne sera pas à nouveau rompu par l’ANL. Le GNA souhaite que l’ANL se retire des villes qu’elle a saisies lors d’une offensive d’avril 2019, ainsi que le désarmement des milices luttant contre le gouvernement de Tripoli. Les pourparlers se concentreront sur la ville stratégique de Syrte et la région de Jufra, car le GNA insiste sur le fait que l’ANL devrait se retirer de ces zones avant d’accepter un cessez-le-feu, a déclaré un responsable, soulignant que tout le monde devrait revenir à ses positions conformément à l’accord de Skhirat 2015.

Syrte, la ligne rouge

Syrte, située à environ 450 kilomètres (280 miles) à l’est de Tripoli, est la dernière grande colonie avant la frontière traditionnelle entre l’ouest et l’est de la Libye. Au-delà de Syrte, se trouvent les principaux ports d’exportation de pétrole de la Libye, l’atout stratégique le plus important de l’ANL. Ces dernières semaines, les forces de l’ANL ont perdu un terrain crucial au profit des forces du GNA, qui sont soutenues par la Turquie. Une visite prévue du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et du ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, en Turquie a été reportée en juin en raison de désaccords sur la manière d’établir un cessez-le-feu dans ce pays d’Afrique du nord.

La menace d’une guerre entre l’Egypte et la Turquie

Pendant ce temps, le Parlement égyptien a autorisé le 20 juillet le déploiement de troupes à l’extérieur du pays après que le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a menacé une action militaire contre les forces soutenues par la Turquie en Libye. Cette décision pourrait amener l’Égypte et la Turquie, qui soutiennent les côtés rivaux dans la guerre par procuration de la Libye, à une confrontation directe.

La Chambre des représentants égyptienne a déclaré que les forces armées pourraient être déployées dans des missions de combat à l’extérieur des frontières égyptiennes pour combattre des «milices criminelles» et des «groupes terroristes étrangers» sur un «front occidental» ; mais a nommé directement la Libye. Elle a déclaré que les troupes défendraient la sécurité nationale de l’Égypte. Le président américain, Donald Trump, s’est entretenu avec el-Sissi le 20 juillet avant que le parlement égyptien ne prenne sa décision, ainsi qu’avec le président français, Emmanuel Macron.