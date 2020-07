La légende Cristiano Ronaldo sauve la Juve et s’offre deux nouveaux records

La Juventus s’est imposé 2-1 face à la Lazio, lundi 20 juillet 2020, grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Le Portugais est entré un peu plus dans l’histoire en décrochant deux records.

Alors qu’il a soufflé ses 35 bougies en février dernier, Cristiano Ronaldo continue de se montrer toujours décisif avec la Juventus Turin. Aligné pour le choc de la journée en Serie A face à la Lazio, dans une rencontre ultra importante pour la course au titre, l’ancien numéro 7 du Real Madrid a, une nouvelle fois, fait taire les critiques en inscrivant un doublé permettant à son équipe de prendre l’avantage face aux Romains.

Auteur d’un doublé contre la Lazio Rome (2-1), lundi, Cristiano Ronaldo (35 ans, 30 matchs et 30 buts en Serie A cette saison) est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts inscrits en Serie A. Il lui a fallu 61 matchs pour obtenir ce total, soit un peu moins que l’Ukrainien, Andriy Shevchenko (68 matchs), et le Brésilien, Ronaldo (70 matchs). Avec ce total, « CR7 » est également devenu le premier joueur de l’histoire à marquer au moins 50 buts dans trois championnats différents (Serie A, Premier League et Liga). C’est juste Historique!

61 games. Ronaldo is the fastest player to reach 50 goals in Serie A history 💥 pic.twitter.com/88pohxwo0T — B/R Football (@brfootball) July 20, 2020

CR7 becomes the first player to score 50+ goals in the Premier League, La Liga and Serie A 🤯 pic.twitter.com/zPS4j3gh7I — B/R Football (@brfootball) July 20, 2020

Début juillet, Afrique Sport soulignait que Ronaldo pouvait avoir un énième record en ligne de mire : celui d’être meilleur buteur de trois championnats différents. Un exploit déjà réalisé par Ruud van Nistelrooy et Luis Suarez, meilleurs buteurs aux Pays-Bas, en Angleterre et en Espagne. À 4 journées de la fin de saison en Serie A, Ronaldo est à égalité avec Ciro Immobile (Lazio), tous deux auteurs de 30 buts. De quoi motiver le Portugais à finir en boulet de canon, avant la huitième de finale retour de Ligue des champions face à Lyon, le 7 août prochain.