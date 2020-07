« La FCBE, à Parakou, vient de s’enterrer elle-même », Ousmane Abdoulaye Traoré

Lors d’une conférence de presse, animée, dans la nuit de ce jeudi, le Parti FCBE a confirmé l’invalidation d’un de leur siège à Parakou. Selon le conseiller, Ousmane Abdoulaye Traoré, le recours qui a conduit à l’invalidation du siège a été introduit par des responsables FCBE. « Le recours ne vient ni du BR, ni de l’UP ni d’aucun autre parti, ça vient de nous, FCBE. C’est interne, il faudrait que le président des FCBE sache que FCBE a été enterrée à Parakou par les dirigeants d’aujourd’hui », a dénoncé Ousmane Abdoulaye Traoré. Pour lui, c’est vraiment triste, mais c’est malheureusement la réalité.

Dans son intervention, il reconnait avoir voté contre la désignation du maire, Aboubacar Yaya, et des CA, parce qu’il y avait un malentendu au sein du parti; puis de s’expliquer: « Après, nous nous sommes réconciliés. Moi je pensais que c’était fini, mais malheureusement, c’est entre nous-mêmes, la FCBE, qu’on est en train de s’entretuer ». C’est pourquoi, il a décidé de prendre l’opinion publique nationale et internationale à témoin: « Je crois que la FCBE, à Parakou, vient de s’enterrer elle-même ».

Selon lui, le recours relève d’une affaire de condamnation, assortie de sursis, qui date de 2014. Malgré les demandes de retrait, les dirigeants (FCBE, Ndlr) n’ont pas voulu faire la lumière sur cette affaire, parce que c’était parti pour que le siège d’Ousmane soit invalidé, afin que son suppléent, qui est très bien avec l’équipe actuel, le remplace.

Donc, je suis comme un danger, il fallait tout faire pour invalider mon siège. Dieu étant en nous et qu’il ne dort pas, a dit que ce soit le parti qui paie. Ce n’est plus le siège de Ousmane Traoré qui est invalidé mais le siège occupé par Ousmane Traoré et Yessoufou Amadou, respectivement conseiller titulaire et suppléant sur la liste FCBE.