La Chine menace le Royaume-Uni de « contre-attaque énergique », relative au traité d’extradition

La Chine a menacé, mardi, d’une «contre-attaque énergique», en réponse à l’annonce de la suspension par la Grande-Bretagne du traité d’extradition avec Hong Kong, suite à l’introduction par Pékin d’une loi sur la sécurité nationale pour l’ancienne colonie britannique.

Lundi, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré au Parlement que le traité d’extradition serait immédiatement suspendu et qu’un embargo sur les armes serait étendu à Hong Kong. « Nous n’envisagerons pas de réactiver ces arrangements, à moins et jusqu’à ce qu’il y ait des garanties claires et solides, capables d’empêcher l’extradition du Royaume-Uni d’être abusée en vertu de la nouvelle législation sur la sécurité nationale », a déclaré Raab. Cette décision de Londres a semblé exaspérer Pékin qui a accusé la Grande Bretagne d’ingérence dans les affaires internes de la Chine, tout en annonçant des représailles « énergiques ».

«La Chine lancera une contre-attaque énergique contre les mauvaises actions du Royaume-Uni», a déclaré, mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d’une conférence de presse quotidienne. «La Chine exhorte le Royaume-Uni à abandonner ses fantasmes d’influence coloniale continue à Hong Kong et à corriger immédiatement ses erreurs», a-t-il déclaré. Notons que ces piques diplomatiques arrivent entre la Chines et de nombreux pays, dont les Etats Unis, depuis l’introduction à Hong Kong, de la loi sur la sécurité du territoire.