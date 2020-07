La Chine discute avec l’Egypte sur les développements de la crise en Libye

Le chef de la diplomatie égyptienne a eu une discussion téléphonique avec son homologue chinois sur la question de la crise en Libye.

Dans un communiqué, le ministre égyptien des affaires étrangères, Sameh Shoukry, a annoncé s’être entretenu avec son homologue de la Chine, Wang Yi, des derniers événements en Libye. Les deux personnalités ont évoqué ensemble les positions égyptiennes sur la crise en Libye. Shoukry a indiqué que le but de l’Egypte est de préserver l’unité et la sécurité du pays en s’efforçant de trouver une solution politique au conflit et en aidant à mettre en place les institutions nationales du pays.

Il a déclaré que l’Égypte avait cherché à atteindre cet objectif à travers la Déclaration du Caire, qui visait à parvenir à un cessez-le-feu et à une solution politique à la crise grâce à un accord intra-libyen qui refléterait la volonté du peuple libyen, conformément aux résultats de la conférence de Berlin. Shoukry a également souligné l’importance « d’arrêter le transfert de combattants étrangers et de terroristes en Libye et de mettre un terme à l’intervention étrangère dans le pays, ce qui a conduit à une escalade, mettant en danger la sécurité régionale ». Les deux responsables ont également discuté des relations sino-égyptiennes et des questions d’intérêt mutuel.