Kim Kardashian: sa menace si Kanye West ne renonce pas à la présidentielle

La star américaine de téléréalité, Kim Kardashian, a menacé son époux, Kanye West, de renoncer à la présidentielle aux Etats-Unis. Selon Kanye West, dans une série de tweets, Kim Kardashian l’aurait menacé de demander le divorce s’il ne renonçait pas à la présidentielle.

Le rappeur Kanye West rejoint officiellement la course à la présidentielle américaine de 2020, ce que semble ne pas approuver sa femme Kim Kardashian. D’après The Daily Mail, Kim Kardashian est sur le point de demander le divorce si son mari n’abandonne pas sa quête de la Maison-Blanche. Le média explique que la star a été choquée par les révélations de son époux qui a dévoilé, lors de son meeting, son désir de voir son épouse avorter leur premier enfant, North West.

« J’ai failli tuer ma fille ! J’ai failli tuer ma fille », a crié en larmes, le rappeur alors qu’il était face à une foule ébahie. Des confessions que Kim n’a pas digérées. « Kim a essayé de venir dans le Wyoming avec un médecin pour me faire enfermer comme dans le film ‘Get Out’ parce que j’ai pleuré sur le fait d’avoir sauvé la vie de ma fille, hier », a dénoncé Kanye West.

Et pourtant, comme l’indique Closer, Kanye West n’a jamais caché ses problèmes de santé mentale et s’est régulièrement confié sur sa bipolarité. Le dimanche 19 juillet 2020, en Caroline du Sud, Kanye West a suscité la polémique sur sa vie privée et celle de Kim Kardashian. Même sa belle-mère, Kris Jenner, n’a pas été épargnée par Kanye West qui a évoqué la sextape et la couverture du magazine Playboy de Kim Kardashian. « Les enfants West ne feront jamais la couverture de Playboy », a tweeté Kanye, avant de poursuivre: « Je mets ma vie en jeu sur le fait que la mère de mes enfants n’aurait jamais vendu sa sextape. »

Les publications les plus virulentes ont été, par la suite, supprimées pour laisser place à l’annonce de la sortie, ce vendredi 24 juillet, d’un nouvel album : Donda. Selon le rappeur, il s’agit d’un titre en hommage à sa mère décédée en 2007.