Kenya : 26 étudiants arrêtés par la police en plein tournage pornographique

Plus d’une vingtaine d’étudiants ont été arrêtés par la police kényane dans une maison pour une pratique d’orgie sexuelle qu’ils s’apprêteraient à filmer, rapporte The Star.

Les adolescents, dont 16 filles et 10 garçons, ont été pris en embuscade par des policiers qui ont reçu des informations de la part de citoyens anonymes de la ville de Kakamega, une localité du Kenya. Selon The Star, lorsque la police est arrivée, les jeunes étaient tous nus et les garçons avaient mis des préservatifs, vraisemblablement prêts pour l’acte lors de l’incident survenu lundi. 16 d’entre eux étaient âgés de moins de 18 ans tandis que huit avaient plus de 18 ans mais étaient encore étudiants, indique la police.

Le média indique que les policiers ont retrouvé sur les lieux, des préservatifs usagés et une caméra vidéo qui, selon la police, devait être utilisée pour enregistrer la scène, et du matériel pornographique a été confisqué. Les jeunes étudiants ont enregistré des déclarations et ont ensuite été remis à leurs parents car ils ne pouvaient pas être détenus dans les cellules de la police en raison de leur nombre, selon les règlements liés aux mesure contre la Covid-19.

« Incapacité des parents »

« Nous les avons arrêtés et remis à leurs parents parce qu’ils sont mineurs et qu’ils ne pouvaient pas être mis en cellule à cause des règles de Covid-19 sur la distanciation sociale », a déclaré au téléphone le commandant du sous-comté central de Kakamega, David Kabena, cité par The Star. Le propriétaire de la maison qui avait été transformée en bordel a déclaré qu’un locataire avait quitté la maison il y a une semaine et qu’elle était vacante.

Kabena a cependant déclaré que des enquêtes étaient en cours pour établir l’origine de la caméra vidéo et à quoi elle était destinée. Le chef de la police a imputé l’incident à l’incapacité des parents à fournir des conseils à leurs enfants pendant leur séjour à la maison après la fermeture des écoles provoquée par le coronavirus.