Kazakhstan: la Chine assure qu’une pneumonie «beaucoup» plus mortelle que la Covid-19 se propage

La Chine affirme qu’une nouvelle maladie plus meurtrière que le coronavirus se propage actuellement au Kazakhstan. L’ancien pays soviétique a démenti l’information, ce vendredi 10 juillet.

Le Kazakhstan a démenti, ce vendredi 10 juillet, des affirmations de l’ambassade chinoise, selon lesquelles un nouveau virus, plus mortel que la Covid-19, se répand dans plusieurs régions de ce gigantesque pays d’Asie centrale. Dans un message à destination de ses citoyens, l’ambassade chinoise à Nur-Sultan, la capitale kazakhe, a mis en garde, jeudi, contre une nouvelle maladie « au taux de mortalité de loin supérieur à la Covid-19 », qui aurait provoqué 1 772 morts au cours des six premiers mois de 2020 et « 628 rien qu’en juin ».

Le communiqué parlait, dans un premier temps, de « pneumonie kazakhe », mais ce terme a ensuite été remplacé par « pneumonie non-Covid ». Selon l’ambassade, trois régions du Kazakhstan sont touchées et des Chinois figureraient parmi les victimes.

Le Kazakhstan dément

Les affirmations « des médias chinois » ne « correspondent pas à la réalité », a assuré, vendredi, le ministère de la Santé kazakh, dans un communiqué cité par les médias locaux, sans faire néanmoins mention du communiqué de l’ambassade de Chine. Le ministère a fait état de patients enregistrés, comme souffrant de pneumonie et non du coronavirus, bien qu’ils en aient eu des symptômes, parce que les résultats des tests Covid-19 étaient négatifs.

Interrogé au sujet du communiqué de son ambassade à Nur-Sultan, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a déclaré aux journalistes que la Chine « souhaite également obtenir plus d’informations », ajoutant que Pékin « espère continuer à travailler avec le Kazakhstan pour combattre l’épidémie ».