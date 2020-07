Kate Middleton dévoile le nouveau portrait d’anniversaire du Prince George (photos)

Le prince George fête ses 7 ans (dans un t-shirt camouflage!) ce mercredi 22 juillet 2020. Le nouveau portrait d’anniversaire a été pris par sa maman Kate Middleton.

Le futur roi d’Angleterre fête son anniversaire ce mercredi. Mais avant le grand jour, ses fiers parents, le prince William et Kate Middleton, ont publié deux nouveaux portraits réalisés par la duchesse de Cambridge. « Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager deux nouvelles photographies du prince George avant son septième anniversaire demain », indique un communiqué du palais de Kensington.

George, qui a passé le confinement avec sa famille dans leur maison de campagne à Norfolk, est tout sourire sur les deux photos, montrant ses cheveux blonds bronzés d’été et ensoleillés. Sur les photos, le jeune prince a l’air décontracté dans un t-shirt camouflage pour l’une des prises de vue en extérieur. Il arbore un sourire plein de dents et un polo vert foncé associé à un pantalon bleu sur une autre photo.

Le jeune prince a récemment été vu sur des photos grimpant partout sur son père William à l’occasion de la fête des pères. William et Kate ont publié des portraits officiels pour chacun des anniversaires de George. À l’âge de 1 an , ils ont publié une série de belles photos de lui et de ses parents prises au Natural History Museum de Londres lors d’une exposition de papillons. En 2019, le jeune fan de football a été montré dans un maillot de football anglais et un polo vert.