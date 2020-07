Juventus vs Lazio Rome : quel onze de départ pour les deux équipes?

Leader de Série A, la Juventus reçoit, ce lundi soir, la Lazio Rome, dans le cadre du choc de la 34è journée du championnat. Une rencontre où la victoire permettra aux Bianconeros de conserver leur court avantage au classement.

Dans le viseur de l’Inter Milan, la Juventus reçoit, ce lundi soir, la Lazio Rome, dans l’espoir de prendre ses distances dans la course au titre. Les Bianconeri restent sur une série de trois rencontres sans succès. Une contre-performance, qui a vu l’Inter revenir à six longueurs des champions d’Italie. Pour cette rencontre, Maurizio Sarri est privé de Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio et Sami Khedira, blessés, ainsi que de Federico Bernardeschi, suspendu. Adrien Rabiot est pressenti pour démarrer la rencontre en milieu relayeur gauche, plutôt que Blaise Matuidi.

De son côté, la Lazio est contraint de gagner ce duel pour continuer d’espérer de remporter le titre à la fin de la saison. Les poulains de Filipo Inzaghi sont actuellement à huit points derrière leur adversaire de ce soir. En cas de défaite, ils seront relégués à 11 points du fauteuil et donc éliminés de la course au titre.

Voici les compos probables des deux équipes :

La compo probable de la Juventus : Szczesny – Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro – Bentancur, Pjanic, Rabiot – Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

La compo probable de la Lazio : Strakosha – Bastos, Luiz Felipe, Acerbi – Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson – Caicedo, Immobile